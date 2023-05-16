Через знищення авіації у брянській області війська білорусі знаходяться у підвищеній боєздатності, - ЗМІ

білорусь уже кілька діб зберігає підвищену боєздатність військ. Це пов'язано зі знищенням авіації росіян у брянській області.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "белта", про це заявив самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко.
За словами диктатора, йому доповіли, що після інцидентів у суботу, 13 травня, війська перевели у ступінь готовності номер один. Він додав, що "обстановка зараз не критична, але є фактори, що насторожують".
"Три доби після подій поряд з нами. Я маю на увазі в брянській області, коли було збито чотири повітряні судна. Ми змушені були на це реагувати. З того часу ми перебуваємо в більш підвищеній готовності - наші війська. Тому мене цікавить обстановка навколо країни. І, звісно, напрями та перспективи розвитку цієї обстановки", - заявив лукашенко.
Варто зауважити, що сьогодні, 15 травня, диктатор знаходиться у центральному командному пункті впс та військ ппо.
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