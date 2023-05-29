ПФУ: Зарплата в Україні зростає, а бізнес попри війну зміг підвищити рівень доходів

За даними Пенсійного фонду, середня зарплата в Україні стабільно зростає, громадяни та бізнес попри війну змогли підвищити рівень власних доходів.

Про це УНН повідомляє з посиланням на аналіз даних оприлюднений PaySpace Magazine.

Після повномасштабного вторгнення рф ринок праці в Україні обвалився до мінімальних показників. Багато підприємств було ліквідовано, деякі були змушені релокуватися, робочі місця урізались, обсяги виробництва падали. Лише за перший місяць агресії кількість вакансій впала в 15 разів. Проте ця тенденція, на щастя, закінчилась швидко, і вже на початку літа 2022 р. ринок поступово почав оживати.

У 2023 році на ринку також спостерігаються позитивні тенденції, зокрема, зросла середня зарплата українців. За даними ПФУ, за перший квартал цього року зростання становило 3,1%, якщо порівнювати з початком весни 2022 року.

Щоб зрозуміти тенденцію, глянемо на неї в цифрах. На початку 2023 р. середня зарплата в Україні становила 12 644 грн. В лютому цей показник сягнув позначки 12 794 грн. Станом на кінець травня середня заробітна плата в Україні — 13 423 грн.

Найвищі зарплати отримують працівники сфери інформаційних технологій та фінсектору. Наприкінці минулого року середні зарплати в галузях становили 30 853 грн і 27 969 грн відповідно. Найнижчі ж показники мають працівники поштових і кур’єрських служб (8 598 грн).

Згідно з даними, оприлюдненими пресслужбою ВРУ, мінімалка в Україні буде поступово підійматись протягом 2023 року. Так, на початку липня вона становитиме 8107 грн, а з 1 жовтня — 8918 грн.