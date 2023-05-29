ISW: кремль відновлює інформаційну операцію, щоб послабити готовність Заходу спрямувати допомогу Україні

рф намагається відновити інформаційну операцію, спрямовану на зниження військової допомоги Україні країнами Заходу, поширюючи публічні заяви про нібито готовність до переговорів, повідомляється у зведенні Інституту вивчення війни (ISW) за 27 травня.
"Раніше кремль активізував цю інформаційну операцію в грудні 2022 року, щоб спробувати затримати поставку західних танків та іншої сучасної військової техніки в Україну, щоб створити умови для зимово-весняного наступу росії у 2023 році. кремль, імовірно, відновлює інформаційну операцію, щоб послабити готовність Заходу спрямувати критично важливу допомогу Україні в цілях безпеки перед потенційними українськими контрнаступальними операціями", - йдеться у зведенні.
Аналітики зазначають, що схема цієї інформаційної операції така: одні російські посадовці висловлюють удаваний інтерес до переговорів, у той час як інші одночасно повторюють максималістські цілі війни рф проти України.
У ISW повідомляють, що в суботу російські окупаційні війська продовжували обмежені наступальні дії на північний схід від Куп'янська Харківської області та на південь від Кремінної Луганської області, вели безрезультатні наступальні дії на лінії Авдіївка-Донецьк, а українські сили, своєю чергою, продовжували завдавати ударів по тилових вузлах тилового забезпечення на півдні Запорізької області.
Повідомляється, що бойовики приватної військової компанії "вагнер" відходять із міста Бахмут Донецької області, щоб відновитися і перегрупуватися в тилу, оскільки російські наступальні операції в місті та навколо нього зменшуються. Водночас їх заміщують регулярні російські з'єднання, що може знизити темпи російських наступальних операцій на лінії Авдіївка-Донецьк. Також російське військове командування посилює регулярними з'єднаннями фланги Бахмута, розповіли в ISW.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023