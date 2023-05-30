ОБСЄ: Президентські вибори в Туреччині характеризувалися дискримінацією

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка формувала групу незалежних міжнародних спостерігачів за волевиявленням народу в Туреччині, заявила, що президентські вибори характеризувалися дискримінацією. ОБСЄ також не готова назвати їх чесними.

Про це повідомляється у пресрелізі організації.

За словами спостерігачів, упередженість ЗМІ та постійні обмеження свободи слова створили нерівні умови для кандидатів та сприяли невиправданій перевазі чинного президента.

Спільна місія Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (БДІПЛ), Парламентської асамблеї ОБСЄ (ПА ОБСЄ) та Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) виявила, що законодавство країни не враховує необхідні аспекти проведення другого туру виборів, що негативно впливає на правову визначеність та стабільність загальної правової бази.

Спостерігачі встановили, що прихильники деяких опозиційних партій стикалися із залякуванням і переслідуваннями. Обидві сторони використовували провокаційну та дискримінаційну лексику, взаємно звинувачуючи у співпраці з терористичними організаціями.

"На жаль, використання обома ворогуючими сторонами більш жорсткої риторики, яка була дискримінаційною, ще більше поляризувало політичне середовище. Вчора вийшла велика кількість виборців, і дуже важливо, щоб переможець докладав щирих зусиль для забезпечення єдності народу Туреччини", — прокоментував спеціальний координатор і керівник місії спостерігачів ОБСЄ та голова делегації ПА ОБСЄ Фара Карімі.