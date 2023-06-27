У суді справу Шеремета будуть розглядати з початку

Суд у справі вбивства журналіста Павла Шеремета розпочнеться з початку.

Не можуть брати участь у суді двоє з трьох присяжних. Один із них мобілізований до Національної гвардії, інша виїхала за кордон. У вересні 2022 їх звільнили.

2 червня 2023 року відібрали новий склад присяжних. Увійшов один присяжний, що залишився від попереднього складу, і один, що був серед запасних.

Розгляд справи ще не почався.

Засідання, яке було призначене на 23 червня, перенесли через те, що на нього не приїхала обвинувачена Юлія Кузьменко. Яна Дугарь перебуває на навчаннях. Причину відсутності Андрія Антоненка, не оголошували.

Наступне засідання призначили на 21 серпня.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року тодішній очільник МВС Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Згодом на брифінгу правоохоронці представили частину результатів слідства та назвали підозрюваних: військова медсестра Яна Дугарь, лікарка Юлія Кузьменко, музикант і службовець Сил спецоперацій Андрій Антоненко.

Антоненка у цій справі слідство називало організатором вбивства. Згодом йому змінили підозру. Його вважають виконавцем за попередньою змовою, Кузьменко — теж виконавцем, а Дугарь – поплічником.

У 2021 році усім трьом підозрюваним помʼякшили запобіжні заходи. Антоненка й Кузьменко звільнили з-під варти і відправили під нічний домашній арешт. На Дугарь наклали спеціальні зобовʼязання