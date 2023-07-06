Шмигаль: Тарифи на тепло та гарячу воду до кінця війни не потрібно покладати на людей додатковим тягарем

До завершення війни тарифи на тепло та воду підвищувати не треба, оскільки це ляже додатковим тягарем на населення.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив у ефірі телемарафону «Єдині новини», передає кореспондент Укрінформу.

«...Такі тарифи, як на тепло, на гарячу воду, я переконаний, до кінця війни, до кінця воєнних дій в Україні не потрібно покладати на людей додатковим тягарем», - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалюючи рішення про збільшення на 32% тарифів на воду, з урядом не консультувалася.

«Під час війни, коли людям важко, треба діяти злагоджено, єдиною командою, та ухвалювати дуже зважені рішення з тим, щоб балансувати між потребами держави й можливостям людей», - переконаний Прем’єр-міністр.

Очільник уряду також зазначив, що у місцевих бюджетах наявні понад 150 млрд грн, тобто є можливість забезпечувати додатковим фінансуванням комунальні підприємства, які постачають воду, і не підвищувати тарифи.

«Тариф на електроенергію для водоканалів не піднімався, по-перше. По-друге, я наголосив на тому, що місцеві бюджети мають залишки на рахунках і можуть підтримати свої комунальні підприємства, які мають надавати людям якісну питну воду», - сказав Шмигаль.

За його словами, це особливо актуально на тлі проблем із питною водою у регіонах, які постраждали внаслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС, та й загалом через ситуацію в Україні у зв'язку російською агресією.