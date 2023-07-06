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Шмигаль: Тарифи на тепло та гарячу воду до кінця війни не потрібно покладати на людей додатковим тягарем

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До завершення війни тарифи на тепло та воду підвищувати не треба, оскільки це ляже додатковим тягарем на населення.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив у ефірі телемарафону «Єдині новини», передає кореспондент Укрінформу.

«...Такі тарифи, як на тепло, на гарячу воду, я переконаний, до кінця війни, до кінця воєнних дій в Україні не потрібно покладати на людей додатковим тягарем», - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалюючи рішення про збільшення на 32% тарифів на воду, з урядом не консультувалася.

«Під час війни, коли людям важко, треба діяти злагоджено, єдиною командою, та ухвалювати дуже зважені рішення з тим, щоб балансувати між потребами держави й можливостям людей», - переконаний Прем’єр-міністр.

Очільник уряду також зазначив, що у місцевих бюджетах наявні понад 150 млрд грн, тобто є можливість забезпечувати додатковим фінансуванням комунальні підприємства, які постачають воду, і не підвищувати тарифи.

«Тариф на електроенергію для водоканалів не піднімався, по-перше. По-друге, я наголосив на тому, що місцеві бюджети мають залишки на рахунках і можуть підтримати свої комунальні підприємства, які мають надавати людям якісну питну воду», - сказав Шмигаль.

За його словами, це особливо актуально на тлі проблем із питною водою у регіонах, які постраждали внаслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС, та й загалом через ситуацію в Україні у зв'язку російською агресією.

Шмигаль, тарифи
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