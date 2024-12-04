Шмигаль: Тарифи на газ, тепло та електроенергію не будуть зростати до кінця опалювального сезону

Тарифи на газ, тепло та електроенергію не будуть зростати до кінця опалювального сезону.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду 3 грудня, передає Укрінформ із посиланням на відео, опубліковане у Телеграм-каналі прем'єра.

"Держава бере на себе зобов'язання, що тарифи на газ, тепло та електроенергію не будуть зростати до кінця опалювального сезону. Жодних підвищень не плануємо", - сказав він.

Також Шмигаль зазначив, що, окрім незмінних тарифів, "Зимова підтримка" передбачає ще 7 програм. Зокрема, йдеться про виплату 1000 грн для всіх громадян. За його словами, українці вже подали через Дію більше ніж 4 млн заявок.

Водночас доступні субсидії. Прем'єр підкреслив, зафіксована субсидія на електроенергію. Також для прифронтових громад є виплати до 21 тис. грн на дрова та вугілля.

"Вчительська доплата. З січня кожен учитель буде отримувати додаткову виплату «на руки» в розмірі не менше 1000 грн. З вересня ця сума зросте до 2000 гривень", - нагадав він.

Також до "Зимової підтримки" входить програма з доступних ліків.

"Плануємо найбільше за весь час розширення програми "Доступні ліки", за якою українці вже можуть отримувати більше 500 різних препаратів безкоштовно або з невеликою доплатою. Для віддалених сіл та прифронтових громад запустили мобільні аптеки та безкоштовну доставку ліків через "Укрпошту", - поінформував прем'єр.

Окрім цього, передбачена допомога переселенцям. За його словами, наступного року родини переселенців зможуть оформити субсидію на оренду житла.

Уряд також забезпечує безплатне гаряче харчування для учнів молодших класів. Наступного року цю програму планують поширити на всіх школярів.

"Тепла зима. Протягом грудня 2024 року кожна малозабезпечена родина, а також сім'ї ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6500 грн", - додав Шмигаль.

Глава уряду анонсував, що найближчим часом до цих програм додаватимуться нові.