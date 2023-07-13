Notes from Poland: Близько 200-300 тисяч дітей з України не відвідує польські школи

Більш ніж половина дітей з України не відвідує польські школи, попри постійне перебування у цій країні через війну. Таких учнів близько 200-300 тисяч. Про це повідомляє Notes from Poland.

Натомість ООН закликає батьків віддавати дітей на навчання у місцеві школи. Польська влада при цьому розглядає можливість запровадження обов'язкового відвідування школи для дітей-біженців.

Так, наприкінці навчального року школи у Польщі відвідували лише 22% біженців середнього шкільного віку. Загалом у школи та дитсадки у сусідній країні ходили близько 180 тисяч українських учнів. А 200-300 тисяч не навчалися у місцевих школах. В ООН при цьому попереджають, що онлайн-освіта можлива лише як короткострокове рішення. Діти мають бути соціалізовані.

Серед причин, чому більшість українських дітей не відвідує польські школи, такі:

класи часто переповнені;

мовний бар'єр;

часте переміщення біженців.

Міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек раніше заявляв: у Польщі згодом можуть запровадити обов'язкове зарахування дітей-біженців до місцевих шкіл. Навіть якщо діти з України не хочуть здобувати освіту у місцевих навчальних закладах. За його словами, нове правило можуть втілити в життя вже з початку навчального року – з 1 вересня.

«Ми не можемо собі дозволити, щоб кілька сотень тисяч дітей з України були поза системою освіти на рік, два чи три», – сказав Чарнек.

Нагадаємо, через повномасштабне військове вторгнення рф багато українців були змушені покинути свої домівки та виїхати за кордон. Зокрема, деякі наші громадяни отримали тимчасовий захист у Польщі. Українські біженці вплинули на ринок нерухомості в країні. Так, у 2022 році у Польщі був стрибок цін на оренду квартир через великий попит на них серед українців.