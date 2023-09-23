Кітай і США створили робочі групи, щоб забезпечити тіснішу комунікацію між фінансово-економічними блоками

Китай і Сполучені Штати в рамках політики нормалізації двосторонніх відносин створили дві нові робочі групи в економічній сфері, власне економічну та фінансову, щоб забезпечити тіснішу комунікацію між фінансово-економічними блоками їхніх урядів.

Про це повідомляє Міністерство фінансів КНР, передає Укрінформ.

Нові органи міжурядової взаємодії створені на виконання домовленостей двох сторін, досягнутих під час липневого візиту до Пекіна міністра фінансів США Джанет Єллен.

У повідомленні зазначається, що економічну робочу групу очолюватимуть заступники міністрів фінансів Китаю і Сполучених Штатів, а співголовами фінансової стануть заступники глави Народного банку Китаю та Мінфіну США.

Планується, що обидві робочі групи проводитимуть регулярні й позачергові зустрічі для посилення комунікації та обміну інформацією з економічних і фінансових питань.

Хоча детальніше про функції новоутворених органів не повідомляється, під час візиту Єллен ішлося про те, що головним завданням таких робочих груп буде надання сторонами одна одній пояснень окремих рішень і кроків, що викликають занепокоєння і можуть трактуватись як направлені на завдання шкоди. В першу чергу, в контексті рішень адміністрації США з обмеження інвестицій та передачі передових технологій до Китаю.

Очікується, що завдяки тісній комунікації Пекін і Вашингтон зможуть дійти порозуміння й уникнути конфліктів у фінансово-економічній сфері.