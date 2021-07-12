Китай обвинил эсминец США во вторжении в Южно-Китайском море

Вооруженные силы Китайской Народной Республики (КНР) сопроводили и «вытеснили» из акватории Южно-Китайского моря эсминец США. Об этом сообщает CGTN со ссылкой на официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли.

The Global Times уточняет, что речь идет об эсминце Benfold. Как заявили в Минобороны КНР, инцидент произошел в территориальных водах Китая у архипелага Сиша (китайское название Парасельских островов, их принадлежность оспаривают Китай и Вьетнам). Американский корабль без разрешения заплыл в китайские воды. Тянь Цзюньли отметил, что действия американских военных подорвали суверенитет Китая, нанесли ущерб стабильности в регионе и нарушили международное право.

Как передает CNN cо ссылкой на Седьмой флот США, в минувший понедельник Benfold выполнил операцию в рамках «Программы свободы мореплавания» у спорных Парасельских островов.

В Южно-Китайском море усилилась напряженность в марте, когда власти Филиппин заметили более 200 китайских судов, пришвартовавшихся у спорного рифа Уитсан (на Филиппинах его называют рифом Лжулиана Филиппе). В Маниле назвали появление рыбацких лодок вторжением в суверенную территорию. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о поддержке Филиппин и готовности защищать страну от возможных атак в Южно-Китайском море.

«Мы подтверждаем, что нападение на филиппинские вооруженные силы, общественные суда или самолеты в Южно-Китайском море спровоцируют обязательства США по взаимной обороне в соответствии со статьей IV Договора о взаимной обороне между США и Филиппинами 1951 года», — передает слова госсекретаря телеканал CNN.