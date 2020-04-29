Китай заявил об опасности лабораторий США на территории бывшего СССР

Китайские власти поддерживают официальную позицию России и считают опасным существование американских биологических лабораторий на территории отдельных государств, которые прежде были республиками Советского Союза. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
«Мы обратили внимание на заявление официального представителя МИД России. США создали множество биологических лабораторий на территории бывшего Советского Союза, что вызывает серьезную обеспокоенность у населения соответствующих государств и соседних стран, — подчеркнул он на регулярном брифинге. — Местная общественность настойчиво требует закрыть эти объекты. Надеемся, что американская сторона займет ответственную позицию, примет во внимание официальную обеспокоенность мирового сообщества.. и предпримет реальные шаги, устранив такие опасения».
По словам дипломата, Вашингтон должен уделить особое внимание вопросам, которые напрямую связаны со здоровьем и благополучием населения стран, в которых находятся американские лаборатории.
17 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что в американских биологических лабораториях, расположенных за рубежом, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
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