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Данілов: росія ніколи не перейде на військові рейки в економіці

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російська федерація ніколи не перейде на військові рейки в економіці через технологічні й інші фактори. У росіян танки з 1945-го по 1955-й роки.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Те, що стосується переходу на військові рейки - то це відлуння Холодної війни, відлуння після Другої світової війни. Це зробити неможливо. Тому що зовсім інша економіка. І на наше щастя, рф при всіх їх намаганнях це зробити, неспроможна це зробити", - сказав Данілов.

Технологічно та за багатьма іншими факторами для рф неможливо здійснити перехід економіки на військові рейки. І ніколи не вдасться, сказав секретар РНБО.

"Єдине, що вони (росіяни. - Gazeta.ua) зараз роблять, у них там були такі поля, заставлені старими танками бозна-якого року випуску, з 1945 по 1953-й, 1955-й. От вони їх можуть ремонтувати, і в такий спосіб якось поповнювати той чи інший фонд. Але це точно не те питання, яке дозволить рф виграти", - сказав Данілов.

Данілов
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