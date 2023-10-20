Держслужба зайнятості збільшила перелік професій та спеціальностей, за яким можна отримати ваучер на навчання

В Україні через замінованість стала актуальною професія сапера. Наразі Державна служба зайнятості почала видавати ваучери на навчання за цією спеціальністю.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що Державна служба зайнятості збільшила перелік професій та спеціальностей, за яким можна отримати ваучер на навчання, до 124 найменувань. Відтепер можливе навчання за професією "сапер".

"Зараз Україна – найбільш замінована країна у світі. Понад 174 тисячі квадратних кілометрів території України потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами. Тому гуманітарне розмінування – одне із критично важливих для України питань. Це можливість врятувати життя і захистити безпеку населення. А ще можливість відновити економіку. Ми не можемо чекати закінчення військових дій, ми маємо діяти вже сьогодні", - пояснила перший віце-прем’єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, підготовка спеціалістів з розмінування, з одного боку, допоможе відновленню економіки, а, з іншого боку, допоможе соціальній адаптації українців, які повертаються із армії до мирного життя, або в той чи інший спосіб постраждали під час війни.

Як подати заявку на навчання за професією "сапер"

Навчання за професією "сапер" в Україні здійснюватиметься у восьми закладах освіти для наступних категорій громадян:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

учасники бойових дій (УБД);

звільнені з військової служби;

45+ років;

люди, які отримали поранення внаслідок війни;

особи з інвалідністю;

люди, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

"Відтепер людина, яка відноситься до вищеназваних категорій, має професійно-технічну, фахову або вищу освіту, зможе отримати ваучер на навчання номіналом до 27 000 грн та пройти відповідне навчання", - підкреслюють в Мінекономіки.

Подати заявку чи дізнатися детальніше про послугу можна за посиланням

Як повідомляють у Мінекономіки, з початку року ваучер на навчання отримали 15 187 осіб. Профінансовано за програмою 178 млн грн.

Наразі подати заявку на отримання ваучера можна онлайн на сайті служби зайнятості.

Топ-10 професій і спеціальностей, за якими були видані ваучери: