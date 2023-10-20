МО не допустило поставку понад 60 тонн неякісних продуктів для українських військових

Міністерство оборони заявило, що протягом вересня не допустило поставку понад 60 тонн неякісних та небезпечних продуктів для українських військових.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
“Фахівці Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, яке підпорядковується Центральному управлінню контролю якості, провели понад сто перевірок та оглянули близько двох тисяч тонн продуктів”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що основна маса неякісної їжі – м'ясні та м'ясо-рослинні консерви.
Серед найпоширеніших порушень – невідповідність вимогам Державних стандартів України (ДСТУ) та технічним умовам виробника (ТУ), відсутність якісних документів на продукти (якісні посвідчення, декларація виробника), порушення маркування або його відсутність, протермінована продукція та порушення умов зберігання.
Також повідомляється, що наразі тривають планові та позапланові перевірки якості продуктів, які вже надійшли до військових частин від постачальників.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023