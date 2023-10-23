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Зеленський: Маємо близько 20 тисяч документально підтверджених випадків вивезення українських дітей

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Україна може підтвердити документально близько 20 тисяч випадків примусового переміщення українських дітей, але реальна кількість більша.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Про це повідомляє Офіс Президента, пише УНН.

«Тільки те, що ми можемо підтвердити документально, – це близько 20 тисяч викрадених дітей. Це страшна цифра, але реальна ще більша. Тому нам потрібно продовжувати цей трек. Ми готові до подальшої координації та співпраці», – заявив Володимир Зеленський.

Президент відзначив вагому посередницьку роль Катару в поверненні незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей.

Зеленський, діти
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