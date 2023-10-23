Зеленський: Маємо близько 20 тисяч документально підтверджених випадків вивезення українських дітей

Україна може підтвердити документально близько 20 тисяч випадків примусового переміщення українських дітей, але реальна кількість більша.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Про це повідомляє Офіс Президента, пише УНН.

«Тільки те, що ми можемо підтвердити документально, – це близько 20 тисяч викрадених дітей. Це страшна цифра, але реальна ще більша. Тому нам потрібно продовжувати цей трек. Ми готові до подальшої координації та співпраці», – заявив Володимир Зеленський.

Президент відзначив вагому посередницьку роль Катару в поверненні незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей.