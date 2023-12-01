Лубінець: Обміни полоненими не відбуваються, бо цього не хоче росія

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відповів на запитання "Чому давно немає обмінів?".
російська федерація не хоче забирати своїх полонених. Про це омбудсмен написав у Telegram.
"Обміни не відбуваються, бо цього не хоче росія. Всі ініціативи, бажання та дії України щодо повернення своїх захисників із полону наштовхується на російське небажання здійснювати повернення навіть своїх громадян", - сказав Лубінець.
Чимало російських полонених писали заяви на те, що хочуть повернутися, однак їх ніхто з російської сторони не хоче забирати, розповів посадовець.
За інформацією Головного управління розвідки, росія нині розгорнула найдорожчу і наймасовішу кампанію "Майдан 3". Яка націлена на те, щоб змістити акценти українців із російської загрози на розпалювання ворожнечі та загострення розбіжностей в Україні і між українцями, сказав Лубінець.
"Війна триває. росія робить усе, аби вона проникла у всі сфери життєдіяльності українців, витрачаючи при цьому шалені суми грошей", - повідомив омбудсмен.
"Тож нам потрібно бути єдиними, не розпорошуватися на дрібні скандали і зосередитися на допомозі нашій армії", - сказав Лубінець.
Україна продовжує працювати задля повернення наших захисників, повідомив.
"Україна готова забрати своїх людей. Україна бореться за кожного", - заявив омбудсмен.
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