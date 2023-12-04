США: У вивезені українських дітей беруть участь доволі моторошні недержавні організації

російські фільтраційні програми є порушенням Женевських конвенцій, а масове вивезення українських дітей стало жахливим феноменом.
Таку оцінку на конференції United for Justice. War Crimes against Ukrainian Children у Торонто дала посол США з особливих доручень з питань глобального кримінального правосуддя Бет Ван Скаак, передає Укрінформ з посиланням на Телеграм-канал Офісу генерального прокурора.
«Маємо інформацію про залучення білорусі до викрадення дітей. Дітей з України через окуповані території вивозять у росію, і далі у білорусь. В цьому беруть участь доволі моторошні недержавні організації, такі як ультраправі байкерські спільноти», - заявила Ван Скаак.
Вона наголосила, що США залишаються непохитними у підтримці України й прагненні до справедливості, навіть на тлі інших конфліктів у світі, але правосуддя вимагає довготривалих зусиль.
«Надзвичайно важливо, щоб злочин агресії був переслідуваний, аби автократи у всьому світі не вважали, що можуть робити те ж саме. Маємо довести, що міжнародна спільнота непохитно захищатиме територіальну цілісність та суверенітет. Ми шукаємо механізми», - зазначила посол США з особливих доручень.
Серед них - організація трибуналу за злочин агресії; переслідування злочинців у міжнародних інституціях; притягнення до відповідальності за міжнародні злочини в судах інших країн. Але основний шлях до справедливості, за її словами, лежить через українські суди. Ван Скаак відзначила, що в Україні правосуддя працює навіть під час війни.
«Лунає повітряна тривога, падають бомби, летять ракети - команди (прокурорів і слідчих) працюють на місцях подій. Збирають докази, закладаючи фундамент для справ із заарештованими підсудними або в режимі in absentia, за прозорими процедурами. Це відбувається, суди працюють. І ми як міжнародна спільнота підтримуємо цю роботу», - заявила Ван Скаак.
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