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Буданов: росія не планує вести війну проти України у 2025 році

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російська федерація не планує вести війну проти України у 2025 році. Кремль зіштовхується з проблемами, які стосуються не суспільних настроїв, а ресурсів.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, інформує LB.ua.

За словами Буданова, "думка пересічного росіянина мало кого цікавить", при цьому війна в Україні для рф "дуже дорога".

"Можу вам єдине сказати: планів вести війну у 2025 році у рф станом на цей час немає. Можливо, під кінець 2024 року, якщо нічого не зміниться, вони будуть це коригувати. Але наразі планів таких у них немає", - зазначив він.

Буданов пояснив, що Україна воює за чужі кошти, а росіяни на свої.

"Можливо, трохи грубо прозвучить, але ми воюємо за чужі кошти, а вони - за свої. І свої кошти вони рахують, хоча здається, що ні. І дуже прискіпливо", - сказав Буданов.

Буданов, війна
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