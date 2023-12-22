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ЦНС: росія планує виготовити та поставити 683 крилаті ракети у 2024 році

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Центр національного спротиву (ЦНС) отримав доступ до планів російського військово-промислового комплексу на 2024 рік щодо виготовлення та поставки крилатих ракет та авіаційних бомб. Інформацію ЦНС опублікував на своєму сайті.

"Згідно з документами, які Центр отримав від небайдужих, у наступному році росіяни планують виготовити та поставити 683 крилаті ракети та понад 215 тисяч авіаційних бомб та некерованих ракет", — пишуть в ЦНС.

Які саме види ракет:

  • Х-31ПМ(75 од.);
  • Х-59М2А (133 од.);
  • Х-38МЛ (150 од.);
  • Х-101 (167 од.);
  • Х-29ТД (46 од.);
  • Х-32 (різноманітних модифікацій, 112 од.);
  • ФАБ-1500 (1000 од.);
  • С-8 (різноманітних модифікацій, 195 тис.);
  • С-13ДФ (20 тис. од.);
  • УПАБ-1500 (191 од.);
  • АБСП-3000 (600 од).

"Достовірність документів підтверджена з інших джерел. Відтак можемо констатувати факт збільшення навантаження на російський ВПК, що свідчить про намір ворога продовжувати війну й небажання йти на перемовини", — додають у спротиві.

росія, ракети, ЦНС
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