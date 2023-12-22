ЦНС: росія планує виготовити та поставити 683 крилаті ракети у 2024 році

Центр національного спротиву (ЦНС) отримав доступ до планів російського військово-промислового комплексу на 2024 рік щодо виготовлення та поставки крилатих ракет та авіаційних бомб. Інформацію ЦНС опублікував на своєму сайті.
"Згідно з документами, які Центр отримав від небайдужих, у наступному році росіяни планують виготовити та поставити 683 крилаті ракети та понад 215 тисяч авіаційних бомб та некерованих ракет", — пишуть в ЦНС.
Які саме види ракет:
"Достовірність документів підтверджена з інших джерел. Відтак можемо констатувати факт збільшення навантаження на російський ВПК, що свідчить про намір ворога продовжувати війну й небажання йти на перемовини", — додають у спротиві.
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