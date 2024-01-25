Ляшко: Україна готує свою медсистему до можливих нових пандемій інфекційних хвороб

Україна, як і весь світ, готує свою медсистему до можливих нових пандемій інфекційних хвороб, у тому числі й «хвороби Х». Ця підготовка складається із трьох компонентів.
Про це розповів під час брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє пресслужба МОЗ у Facebook.
За його словами, зараз усі готують свої системи охорони здоров'я до потенційно можливої нової пандемії, епідемії чи сплеску тієї чи іншої інфекційної хвороби. Україна також робить певні речі, щоб ця система в країні спрацювала.
«Ми визначили для себе три компоненти, які є ключовими у готовності. Це люди, це сильна лабораторна мережа та це глобальне партнерство. Щодо людей, то за останні три роки ми реорганізували мережу центрів контролю профілактики хвороб», – сказав Ляшко.
Глава МОЗ додав, що на 77 Асамблеї Всесвітньої організації охорони здоров'я наприкінці травня потенційно країни зможуть розглянути нову пандемічну угоду, яка врегулює механізми дії у разі пандемії Х.
«Хвороба Х – це потенційна загроза, яку вчені всього світу спільно намагаються завчасно спрогнозувати, щоб миттєво застосувати всі наявні ресурси для збереження найголовнішого - життя людей», – зазначили в МОЗ.
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