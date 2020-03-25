В Украине от гриппа умирает больше людей, чем и от коронавируса

За прошлую неделю в Украине ОРВИ заболел 201 591 человек, из них 53,2% — дети.
Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает Министерство здравоохранения.
«За прошлую неделю (16-22.03.2020) ОРВИ заболел 201 591 человек, из них 53,2% — дети... За неделю получено сообщение о двух летальных случаях вследствие гриппа, что подтверждено методом ПЦР (с начала эпидемического сезона — 68) ни один умерший не был привит против гриппа», — говорится в сообщении.
По данным Минздрава, интенсивный показатель заболеваемости составил 527,2 на 100 тысяч населения, что на 10,6% больше эпидемического порога по Украине. В стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа.
В 11 областях и г. Киев не зарегистрировано превышение эпидемического уровня, в других 13 областях превышение эпидемического порога соответствует низкой интенсивности эпидемической активности гриппа и ОРВИ.
По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 20 из 149 образцов материалов определены вирусы гриппа: 7 — типа А (Н1) pdm09, 10 — А не субтипированный, 3 — типа B.
В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 48 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 984 человека, сообщили в Минздраве.
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