В Украине от гриппа умирает больше людей, чем и от коронавируса

За прошлую неделю в Украине ОРВИ заболел 201 591 человек, из них 53,2% — дети.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает Министерство здравоохранения.

«За прошлую неделю (16-22.03.2020) ОРВИ заболел 201 591 человек, из них 53,2% — дети... За неделю получено сообщение о двух летальных случаях вследствие гриппа, что подтверждено методом ПЦР (с начала эпидемического сезона — 68) ни один умерший не был привит против гриппа», — говорится в сообщении.

По данным Минздрава, интенсивный показатель заболеваемости составил 527,2 на 100 тысяч населения, что на 10,6% больше эпидемического порога по Украине. В стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа.

В 11 областях и г. Киев не зарегистрировано превышение эпидемического уровня, в других 13 областях превышение эпидемического порога соответствует низкой интенсивности эпидемической активности гриппа и ОРВИ.

По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 20 из 149 образцов материалов определены вирусы гриппа: 7 — типа А (Н1) pdm09, 10 — А не субтипированный, 3 — типа B.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 48 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 984 человека, сообщили в Минздраве.