У Держстаті назвали сфери з найбільшими та найменшими зарплатами

В Україні найвищі зарплати платять у сферах телекомунікацій та інформації, а також фінансової і страхової діяльності.

Найнижчі у працівники бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, йдеться у звіті Держстату.

Найвищі зарплати у третьому кварталі у таких сферах:

інформація та телекомунікації - 37 542 грн,

фінансова та страхова діяльність - 34 189 грн,

авіаційний транспорт - 33 205 грн,

державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування - 24 168 грн,

професійна, наукова та технічна діяльність - 24 141 грн.

Найменші зарплати зафіксовано у галузях:

функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури - у середньому 11 373 грн.

творчості, мистецтва та розваг - 11 503 грн,

освіти - 12 180 грн,

поштової та кур'єрської діяльності - 12 804 грн,

тимчасового розміщення та організації харчування - 13 007 грн.

У липні-вересні 2023 року середня зарплата в Україні становила 17,9 тис. грн. Це на 22,7% вище, ніж 2022-го.