Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

У Держстаті назвали сфери з найбільшими та найменшими зарплатами

142

В Україні найвищі зарплати платять у сферах телекомунікацій та інформації, а також фінансової і страхової діяльності.

Найнижчі у працівники бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, йдеться у звіті Держстату.

Найвищі зарплати у третьому кварталі у таких сферах:

  • інформація та телекомунікації - 37 542 грн,
  • фінансова та страхова діяльність - 34 189 грн,
  • авіаційний транспорт - 33 205 грн,
  • державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування - 24 168 грн,
  • професійна, наукова та технічна діяльність - 24 141 грн.

Найменші зарплати зафіксовано у галузях:

  • функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури - у середньому 11 373 грн.
  • творчості, мистецтва та розваг - 11 503 грн,
  • освіти - 12 180 грн,
  • поштової та кур'єрської діяльності - 12 804 грн,
  • тимчасового розміщення та організації харчування - 13 007 грн.

У липні-вересні 2023 року середня зарплата в Україні становила 17,9 тис. грн. Це на 22,7% вище, ніж 2022-го.

зарплата, Держстат
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 26 января 2024
Четверг, 25 января 2024
Среда, 24 января 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023