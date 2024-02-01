Фахівці розповіли, кого з учителів та викладачів можуть мобілізувати під час воєнного стану

Зміни, які передбачає законопроєкт №10449, стосуються багатьох категорій громадян України. Кого з учителів та викладачів можуть мобілізувати під час воєнного стану та за яких умов, читайте на Фактах ICTV.
Законопроєкт 10449, який, зокрема, визначає правила мобілізації викладачів 2024 року, передбачає, що право на відтермінування отримають такі співробітники навчальних закладів:
наукові та науково-педагогічні працівники ВНЗ і коледжів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;
викладачі училищ;
вчителі.
Для отримання відстрочки мобілізації викладачі повинні працювати в навчальних закладах як мінімум на 0,75 ставки.
Згідно з новим законопроєктом, право на відстрочку від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності отримають вчителі призовного віку, які викладають у закладах загальної середньої освіти, якщо вони мають повне навантаження. Така відстрочка від мобілізації вчителів у 2024 році можлива на весь період їхньої роботи за фахом.
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