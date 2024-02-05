Байден: Закликаю Конгрес об'єднатися та швидко ухвалити законопроєкт з допомогою Україні

Президент США Джо Байден якомога швидше ухвалити представлений у Сенаті законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який також передбачає надання допомоги Україні та Ізраїлю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в його заяві, що оприлюднив Білий дім.

"Я закликаю Конгрес об'єднатися та швидко ухвалити цю двопартійну угоду. Покладіть її на мій стіл, щоб я міг негайно підписати проєкт як закон", – зазначив він.

За його словами, двопартійна угода включає "найжорсткіший і найсправедливіший" набір прикордонних змін за останні десятиліття, яку він рішуче підтримує.

Президент наголосив, що проєкт також дозволить Сполученим Штатам як один із двох пріоритетів продовжувати життєво важливу роботу разом з партнерами по всьому світу підтримувати здатність України захищатися від російської агресії.

"Як я вже говорив раніше, якщо ми не зупинимо апетит (російського диктатора Владіміра) Путіна до влади та контролю в Україні, він не обмежиться лише Україною, і ціна для Америки зросте", – зазначив Байден.

Він вказав, що ще одним пріоритет – надання Ізраїлю засобів оборони свого народу та захисту від терористів ХАМАС. Американський лідер додав, що угода також забезпечить життєво необхідну гуманітарну допомогу для палестинського народу.

"Тепер рішення мають прийняти республіканці в Палаті представників. Чи хочуть вони вирішити проблему? Чи вони хочуть продовжувати грати в політику щодо кордону? Я прийняв своє рішення", – підкреслив Байден.

Президент США визнав розбіжності у позиціях демократів і республіканців щодо безпеки кордону, але закликав не дозволити партійній політиці стати на заваді їхнім обов'язкам.

"Я не дозволю цьому статися. У такі моменти ми повинні пам'ятати, хто ми є. Ми – Сполучені Штати Америки, і немає нічого, що було б нам не під силу, якщо ми зробимо це разом", – резюмував Байден.