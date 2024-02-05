Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Байден: Закликаю Конгрес об'єднатися та швидко ухвалити законопроєкт з допомогою Україні

162

Президент США Джо Байден якомога швидше ухвалити представлений у Сенаті законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який також передбачає надання допомоги Україні та Ізраїлю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в його заяві, що оприлюднив Білий дім.

"Я закликаю Конгрес об'єднатися та швидко ухвалити цю двопартійну угоду. Покладіть її на мій стіл, щоб я міг негайно підписати проєкт як закон", – зазначив він.

За його словами, двопартійна угода включає "найжорсткіший і найсправедливіший" набір прикордонних змін за останні десятиліття, яку він рішуче підтримує.

Президент наголосив, що проєкт також дозволить Сполученим Штатам як один із двох пріоритетів продовжувати життєво важливу роботу разом з партнерами по всьому світу підтримувати здатність України захищатися від російської агресії.

"Як я вже говорив раніше, якщо ми не зупинимо апетит (російського диктатора Владіміра) Путіна до влади та контролю в Україні, він не обмежиться лише Україною, і ціна для Америки зросте", – зазначив Байден.

Він вказав, що ще одним пріоритет – надання Ізраїлю засобів оборони свого народу та захисту від терористів ХАМАС. Американський лідер додав, що угода також забезпечить життєво необхідну гуманітарну допомогу для палестинського народу.

"Тепер рішення мають прийняти республіканці в Палаті представників. Чи хочуть вони вирішити проблему? Чи вони хочуть продовжувати грати в політику щодо кордону? Я прийняв своє рішення", – підкреслив Байден.

Президент США визнав розбіжності у позиціях демократів і республіканців щодо безпеки кордону, але закликав не дозволити партійній політиці стати на заваді їхнім обов'язкам.

"Я не дозволю цьому статися. У такі моменти ми повинні пам'ятати, хто ми є. Ми – Сполучені Штати Америки, і немає нічого, що було б нам не під силу, якщо ми зробимо це разом", – резюмував Байден.

Байден, Білий дім, Конгрес
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 5 февраля 2024
Воскресенье, 4 февраля 2024
Суббота, 3 февраля 2024
Пятница, 2 февраля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023