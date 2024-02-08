У Мінекономіки назвали кількість робітників, які "вийшли з тіні" та офіційно працевлаштувалися

Завдяки заходам, проведеним Державною службою праці з метою зменшення рівня тіньової зайнятості, у 2023 році понад 210 тисяч осіб, які працювали без оформлення трудових відносин, були офіційно працевлаштовані.
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
"Кожен, хто працює легально та сплачує податки, підтримує наших захисників та захисниць", - заявила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна під час участі в колегії Держслужби України з питань праці, на якій було підбито підсумки 2023 року.
Вона зазначила, що робота, яка проводиться Держпраці для зниження рівня нелегальної зайнятості, є надзвичайно важливою. Особливо зараз, під час війни, коли мільйони українців змушені були переїхати з небезпечних регіонів та втратили роботу й шукають нову.
"Фінансування видатків на захист нашої країни ми здійснюємо виключно за рахунок податків та зборів, які збираємо, зокрема й податків з праці. Кожен бізнес, який працює "вбілу", кожен з офіційно працевлаштованих українців через сплачені податки допомагає нашим захисникам і захисницям боронити країну", - наголосила Бережна.
У Держпраці повідомили, що з червня 2023 року відомство отримало можливість здійснення позапланових перевірок роботодавців впродовж дії воєнного стану щодо дотримання законодавства у сфері охорони праці.
Зазначається, що за цей час службою було проведено 269 позапланових перевірок, під час яких виявлено 3935 порушень трудового законодавства. За результатами перевірок суб’єктам господарювання було видано 279 приписів щодо усунення порушень. Також інспекторами Держпраці проведено 92 заходи контролю з питань оформлення трудових відносин.
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