У США шукають "план Б" для виділення допомогу Україні, - ЗМІ

У Конгресі США намагаються знайти "план Б" для того, щоб виділити допомогу Україні всупереч опозиції спікера Палати предстаників Майка Джонсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Як пише видання, позиція Джонсона щодо критики допомоги Україні зближує його з колишнім президентом США Дональдом Трампом та багатьма консерваторами у Республіканській партії. Однак переважна більшість законодавців Палати представників попереджають, що існує загроза для європейської демократії і національної безпеки США, якщо росія переможе.

Зазначається, що законодавці обох партій наразі намагаються знайти альтернативний підхід і якнайшвидше погодити ще один раунд допомоги Україні. Вони хочуть, щоб президент США Джо Байден підписав його вже у березні, навіть якщо це означає обхід Джонсона.

Старший демократ у комітеті Палати представників у закордонних справах конгресмен Грегорі Мікс сказав, що найбільш багатообіцяючою тактикою в короткому списку варіантів є петиція про звільнення. Це процедурний механізм, який дозволяє 218 законодавців ухвалювати законопроекти, які спікер відмовляється розглядати.

Однак варто зауважити, що такі петиції рідко досягають успіху, оскільки вони вимагають від членів партії більшості протистояти власному керівництву. В США востаннє така петиція була розглянута у 2015 році.

Мікс розповів, що вже розмовляє з республіканцями щодо підписання петиції. На його думку, це найбільш життєздатний шлях до отримання допомоги Україні, враховуючи позицію Джонсона.

"Це спосіб зробити щось двопартійне для національної безпеки нашої країни та підтримувати наших союзників. Це терміново. Україні потрібно те, що їм потрібно негайно", - сказав конгресмен.

Що означає петиція про звільнення

Це аналог позачергового засідання. Наприклад в Україні це коли Комітет блокує або Коаліція не виносить на голосування певне питання. Тоді збирають підписи 1/3 Ради для розгляду питання.

Процедура включає такі кроки:

член Палати представників подає так звану "петицію про звільнення" (discharge petition);

така петиція має зібрати підписи не менше 218 членів Палати представників. Їх збір відбувається в спеціальному реєстрі, який зберігається на столі Палати;

після подачі петиції є 7-денний період очікування, коли петиція має бути доступна для огляду усіма членами Палати;

якщо вона набирає необхідну кількість підписів то може бути винесена на голосування.

Процедура дозволяє встановити дату голосування, яка повинна бути не раніше ніж через 7 "пленарних" днів після збору необхідних підписів.