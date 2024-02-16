Шмигаль розповів про сукупні втрати України від війни

Сукупні втрати України за час повномасштабного вторгнення росії становлять майже 499 млрд доларів.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомила пресслужба Кабміну в четвер, 15 лютого.

"Станом на кінець 2023 року сукупні, економічні, соціальні та інші втрати України становлять майже 499 млрд доларів. Найбільше постраждали сектори торгівлі, промисловості, сільське господарство, енергетика і транспорт", – зазначив він.

Глава уряду нагадав, що наразі фінансова потреба на відбудову України складає майже 486 млрд доларів. З цією суми 15 млрд доларів потрібно витратити на "швидке відновлення".

За його словами, за 2023 рік потреби на відбудову продовжували зростати, особливо зростання помітно в житловому секторі, "де через дії ворога зруйновано чи пошкоджено 10% від усього фонду житла".

"Також негативну динаміку маємо в аграрному секторі і в екології через російський теракт на Каховській ГЕС та через замінування наших земель", – додав прем’єр.