Шмигаль розповів про сукупні втрати України від війни

Сукупні втрати України за час повномасштабного вторгнення росії становлять майже 499 млрд доларів.
Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомила пресслужба Кабміну в четвер, 15 лютого.
"Станом на кінець 2023 року сукупні, економічні, соціальні та інші втрати України становлять майже 499 млрд доларів. Найбільше постраждали сектори торгівлі, промисловості, сільське господарство, енергетика і транспорт", – зазначив він.
Глава уряду нагадав, що наразі фінансова потреба на відбудову України складає майже 486 млрд доларів. З цією суми 15 млрд доларів потрібно витратити на "швидке відновлення".
За його словами, за 2023 рік потреби на відбудову продовжували зростати, особливо зростання помітно в житловому секторі, "де через дії ворога зруйновано чи пошкоджено 10% від усього фонду житла".
"Також негативну динаміку маємо в аграрному секторі і в екології через російський теракт на Каховській ГЕС та через замінування наших земель", – додав прем’єр.
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