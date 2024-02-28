У Генштабі пояснили, як рахують втрати особового складу російської армії

У Генеральному штабі Збройних сил України пояснили, як рахують втрати особового складу російської армії та звідки взялося число 412 тисяч.
Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ старший лейтенант Андрій Ковальов.
За його словами, щоденно Генштаб публікує підрахунки загальних бойових втрат російських окупантів.
"Підкреслимо - це саме загальні втрати", - зауважив представник Генерального штабу.
Він зазначив, що під словом "загальні" криється два основні показники втрат, які отримує противник під час ведення бойових дій. Йдеться про:
Станом на 27 лютого 2024 року, за даними Генерального штабу, загальні втрати російських військових орієнтовно становлять 412,4 тисячі осіб вбитими та пораненими.
У Генштабі уточнили, адже на великій пресконференції 25 лютого президент Володимир Зеленський назвав дещо інші результати підрахунків втрат. Він заявив, що під час повномасштабного вторгнення рф загинуло з українського боку 31 тисяча військових, а з російського - 180 тисяч загиблих.
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