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Данілов: В росії ніяких виборів вже давно немає

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Україна не визнаватиме виборів президента росії, адже у країні "ніяких виборів вже давно немає".

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в коментарі Радіо Свобода, передає УНН.

"Всі цивілізовані країни не мали б визнавати ці вибори в росії. Але тут є велике питання, що всі інституції побудовані до Другої світової війни і жили в одній системі координат, а зараз вся ця система координат змінилась. Після закінчення "холодної війни" нової не побудували. Не розумію, що країна-терорист робить у Раді безпеці, люди, які вбивають дітей, з ними жодна країна світу не має вести жодної розмови", – Данілов.

Голосування на виборах президента росії відбудеться з 15 до 17 березня 2024 року. Вибори в росії незалежні спостерігачі й експерти зазвичай оцінюють як невільні й нечесні. Влада регулярно втручається у виборчий процес, ускладнює доступ для опозиції, створює переваги провладним кандидатам, у низці випадків йдеться і про прямі фальсифікації.

Говорячи про підготовку росією незаконних виборів на окупованих українських територіях, секретар РНБО назвав це "фарсом".

"Ми спокійно ставимось до цього, за можливості робимо певні заходи і не збираємося нічого визнавати. Не знаємо, що там вони вигадують, але як громадяни з українськими паспортами можуть обирати?", – сказав Данілов.

Данілов
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