Міністр оборони України Рустем Умєров провів робочу поїздку у зону бойових дій - відвідав бригади та обговорив фронтові виклики з командирами підрозділів, передає УНН із посиланням на Міноборони.

"Кожен день проводив у бригадах, які воюють на Донеччині та Луганщині. Чесно обговорюємо фронтові виклики з командирами підрозділів. Допомагаємо знаходити необхідні рішення. Не закриваємо очі на проблеми. Ми чітко розуміємо ситуацію на фронті та готові ухвалювати рішення", – розповів міністр оборони.

Кожен керівник органу військового управління, за словами Рустема Умєрова, мусить бути на постійному зв’язку з підрозділами.

"Для розуміння ситуації на ліній фронту та підтримки командирів, ми з Головнокомандувачем регулярно відвідуємо бойові бригади. Отримання інформації про можливості, проблеми в управлінні та потреби підрозділів з перших уст дозволяє якісніше та швидше ухвалювати рішення. Це ключ до перемоги у динамічній війні. Наше завдання – створювати спроможність та будувати систему, яка забезпечить нам перевагу над ворогом", – додав міністр оборони.

"Я бачу, як Головнокомандувач Сирський регулярно працює з підрозділами "у полях". Він живе війною, він ухвалює рішення, він дбає про солдата. Я вдячний Головкому за сумлінну щоденну працю. Підрозділи мають бачити – ми разом із ними. І ми будемо поруч до самої перемоги, як би важко на цьому шляху не було. Діємо, як одна команда. Об’єднані заради перемоги!" - наголосив Умєров.