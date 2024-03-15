Le Monde: Макрон припускає відправку військ в Україну найближчого року

Президент Франції Емануель Макрон припускав відправку військ в Україну найближчого року. Зокрема, у ніч на 21 лютого, під час застілля у вузькому колі, Макрон озвучив свою готовність відправити війська в Одесу. Про це інформує газета газета Le Monde.
"Ситуація в Україні, окупованій російськими військами ось уже два роки, погіршується і війна затягується. У будь-якому разі, прийдешньому року мені доведеться послати в Одесу кілька хлопців", - наводить слова Макрона співрозмовник газети.
П'ять днів потому, 26 лютого, Макрон уперше публічно допустив можливість відправки західних військ в Україну. Ця його заява, як пише Le Monde, стала для Франції "дипломатичною катастрофою", наслідки якої Єлисейський палац "намагається мінімізувати" досі.
"Ініціатива французького президента, яку погано розуміють на міжнародному рівні, насилу знаходить розуміння і у самих французів", - зазначає газета.
Тоді Макрон відповів на запитання з приймальні на Єлисейських полях про можливість введення західних військ в Україну.
"Нічого не можна виключати як само собою зрозуміле", - відповів президент.
Основною причиною таких розмов, як пише газета, є "слабкість українських військ", яка і "викликала занепокоєння" Парижа.
Стверджується, що ще влітку в Єлисейському палаці негласно визнали, що у Києва "справи йдуть не дуже добре". До того моменту, як кажуть джерела, сам Макрон уже відійшов від ідеї "дипломатичного шляху" припинення війни в Україні.
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