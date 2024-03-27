Байден продовжив надзвичайний стан у США

Президент США Джо Байден оголосив, що продовжує надзвичайний стан у країні через загрозу нацбезпеці, а також позиції США на світовій арені та її економічному розвитку у зв’язку зі зростанням зовнішніх загроз зловмисної кіберактивності.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому, передає Укрінформ.

«Ця суттєва зловмисна кіберактивність продовжує становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів», - йдеться в документі.

У цьому зв'язку надзвичайний стан указом президента продовжується ще на рік після 1 квітня 2024 року.

Нагадаємо, вперше надзвичайний стан у США, пов’язаний із зовнішніми кіберзагрозами, був введений 1 квітня 2015 року адміністрацією Барака Обами. Відтоді він продовжувався щороку за стандартною процедурою.