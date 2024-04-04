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Шмигаль: Естонія розробила механізм використання заморожених російських активів на потреби України

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В рамках допомоги Україні, Естонія розробила механізм використання заморожених російських активів на потреби Києва. Про це під час спільної пресконференції з естонською колегою Каєю Каллас заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише УНН з посиланням на пресслужбу Кабміну.

Як зазначив Шмигаль, під час зустрічі з прем’єр-міністром Естонії вони детально обговорили механізм компенсації завданих Україні збитків з боку росії.

«Без жодних сумнівів, збитки мають бути відшкодовані коштом заморожених російських активів. Естонія уже завершила розробку механізму компенсації, який передбачає використання російських коштів на потреби України. З нетерпінням очікуємо на його остаточне схвалення», - розповів глава українського уряду.

Окремо Денис Шмигаль наголосив на важливості санкціонування агропродукції російського та білоруського виробництва.

Також Денис Шмигаль висловив сподівання на підтримку Естонією рішення щодо продовження автономних заходів з лібералізації торгівлі.

За його словами, від безмитної торгівлі виграють не тільки українські, але і європейські компанії, які експортують до нас товарів та послуг на десятки мільярдів доларів.

«Також наше стратегічне завдання — продовжити розбудову транспортної логістики. Зокрема, вважаємо перспективним долучити Україну до логістичного проєкту Rail Baltica. Це відкриє нові можливості для нашого експорту та створить ще одну опору для української економіки», - впевнений прем'єр-міністр України.

Український прем'єр-міністр також розповів, що Естонія сьогодні серед лідерів за обсягами наданої оборонної та гуманітарної допомоги Україні з розрахунку на душу населення. Станом на сьогодні надано оборонної допомоги на суму понад 520 млн євро, що становить близько 1,4% ВВП країни.

«Ми особливо цінуємо, що підтримка Естонії набуває довгострокового характеру. Урядом Естонії розроблено "Стратегію перемоги України", яка передбачає щорічну оборонну допомогу Україні у розмірі 0,25% ВВП протягом наступних 4 років», - розповів глава уряду.

Окремо прем’єр-міністр України подякував естонській стороні за активну практичну підтримку Формули миру президента Зеленського. Нещодавно Естонія погодилась стати співлідером пункту 5 Формули "Виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності".

Шмигаль, Каллас
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