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Лубінець: Ухвалений закон про мобілізацію – найкращий варіант у нинішніх реаліях

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Український омбудсмен Дмитро Лубінець позитивно відгукується про ухвалений закон про мобілізацію. Він назвав його найкращим варіантом у нинішніх реаліях.

Про це він заявив під час брифінгу.

«На мій погляд, законопроєкт, який був ухвалений в умовах, в яких зараз перебуває Україна, це найкращий варіант, на який ми могли сподіватися. Принципові зауваження, які я направив як уповноважений на профільний комітет, на мій погляд, практично всі були враховані», – зазначив Лубінець.

За словами омбудсмена, слід розуміти, що зараз на лінії фронту тривають надзвичайно важкі бої, і військові, які там перебувають, повинні мати змогу, зокрема, отримувати відпустку, а для цього треба збільшити кількість українців у лавах ЗСУ.

Лубінець вважає, що тепер процедура виглядає максимально демократично, без примусу.

«Всі військовозобов’язані мають пройти процедуру, зокрема перевірку своїх даних у реєстрі, і після цього ті, хто не виконуватимуть норми закону, будуть підпадати під дії знову ж таки демократичних принципів у нашій державі. Це ТЦК звертаються до органів НПУ і виключно органи Нацполіції, відкриваючи кримінальне чи адміністративне провадження, займаються особами, які не виконують дії ухваленого закону», – сказав омбудсмен.

мобілізація, Лубінець
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