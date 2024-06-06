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Опендатабот: Україна націоналізувала 58 підсанкційних підприємств

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З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну 58 українських компаній, які належали колаборантам, росіянам або пов’язаним з ними особам, які підтримували війну, перейшли у власність України.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Повідомляється, що з 58 вищезгаданих компаній лише 13 бізнесів належали росіянам, а в решти 45 компаній засновники не були громадянами рф, але мали тісні звʼязки з агресором або підтримували війну в України.

За словами заступниці міністра юстиції Інни Богатих, механізм стягнення, який використовує Україна, є унікальним у світовій практиці.

Зазначається, що в таких справах важливо йти з дотриманням міжнародних норм та національних вимог законодавства, щоб рішення не були оскаржені в міжнародних судах.

Крім того, складний сам процес доведення зв’язків підсанкційної особи з конкретними активами, оскільки їх максимально маскують і використовують для цього щоразу нові способи.

Загалом за вказаний період Мін'юст подав 48 позовних заяв, 40 з яких вже задоволено на користь держави, а рішення в одній справі поки що не набрало законної сили.

Богатих додала, що іще сім подібних справ перебувають на судовому розгляді, а сім - на розгляді ВАКС та Апеляційної палати ВАКС.

Загалом можна сказати, що 98% позовних вимог, заявлених щодо стягнення активів, судом задовольняється", - стверджує заступниця міністра.

За даними Опендатабот, станом на 24 лютого 2022 року в українських реєстрах було 18940 компаній, які мали власників у росії.

Опендатабот
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