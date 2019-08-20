Бизнесменов начали оповещать в СМС об изменениях в их компаниях

Опендатабот начал бесплатно оповещать всех владельцев бизнеса об изменении регистрационных данных с помощью смс и емейл.
Об этом сообщает Опендатабот.
Отмечается, что на сегодняшний день одна из самых больших проблем, с которой сталкивается бизнес, — это рейдерство.
Так, еженедельно в Украине происходит около 3500 изменений в компаниях. Большинство из них касаются смены директора, адреса, бенефициаров.
«Самая простая возможность защитить свой бизнес — это мониторить изменения в компаниях», — отметили в Опендатаботе.
Однако, подчеркнули эксперты, не все украинцы были подписаны на сервис мониторинга компаний, и поэтому не имели возможность защитить собственный бизнес.
«Чтобы преодолеть эту проблему, мы сделали сервис уведомлений об изменениях доступным для всех украинцев — мы отправили уведомление об изменениях путем смс и емейл. Эти данные указываются при регистрации компании», — рассказал основатель сервиса Алексей Иванкин.
Отмечается, что контактные данные в ЕГР имеют почти 90% компаний, в которых были изменения.
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