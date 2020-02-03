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ФОПы смогут платить налоги через Опендатабот

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ФОПы смогут платить налоги через Опендатабот

Платформа Опендатабот запустила возможность для ФОПов платить налоги и подавать отчеты в Опендатабот.Платформа Опендатабот запустила возможность для ФОПов платить налоги и подавать отчеты в Опендатабот.

Об этом сообщает пресс-служба платформы.

Отмечается, что деньги предпринимателей автоматически будут поступать на корректный и действительный счет, а ФОПы не будут рисковать потерять налоговый статус или получить пеню.

Опендатабот отмечает, что Государственная казначейская служба имеет больше 437 179 счетов для уплаты налогов, которые меняются каждый год, при этом только в январе 2020 году из-за этого 271 700 предпринимателей оплатили свои налоги на несуществующие счета.

«Мы считаем, что уплата налогов должна быть максимально простой: налоги должны поступать на единый счет, а предприниматели не беспокоиться о реквизитах и их изменении», — говорится в сообщении.

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Чтобы уплатить налог, необходимо:

добавить Опендатабот в Telegram, Viber или Messenger
отправить боту свой идентификационный код
перейти к подаче отчета и уплаты единого налога или ЕСВ.

ФОП, ФЛП, Опендатабот
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