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Байден не дозволяє Україні використовувати американську зброю для ударів по москві та кремлю

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Українські військові не будуть використовувати американську зброю для ударів вглибині території росії. Про це сказав президент США Джо Байден у коментарі телеканалу ABC.

Так, у Байдена запитали, чи вже застосовувалася українцями зброя американського виробництва в росії відтоді, як він дозволив її використання, обмеживши застосування районами біля Харківської області. Американський лідер не дав прямої відповіді, але ясно дав зрозуміти, що удари не будуть дозволені по москві і кремлю.

"Вони дозволені для використання поблизу кордону, коли вони використовуються по інший бік кордону для атаки конкретних цілей в Україні. Ми не дозволяємо наносити удари на 200 миль (322 км – ред.) углиб росії і не санкціонуємо удари по москві, по кремлю", – відповів Байден.

Також він відреагував на заяву російського диктатора володимира путіна, що постачання зброї для нанесення ударів по рф начебто є "прямою участю у війні".

"Я знаю його понад 40 років. Він турбує мене вже 40 років. Він не порядна людина. Він диктатор, і йому доводиться боротися за те, щоб утримати свою країну і водночас не припинити напад. Ми не говоримо про те, щоб дати їм зброю для нанесення ударів по москві і кремлю, для нанесення ударів прямо через кордон, де вони отримують значні обстріли зі звичайної зброї, яку використовують росіяни для того, щоб потрапити в Україну і вбивати українців", - заявив він.

Байден
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