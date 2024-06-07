Байден не дозволяє Україні використовувати американську зброю для ударів по москві та кремлю

Українські військові не будуть використовувати американську зброю для ударів вглибині території росії. Про це сказав президент США Джо Байден у коментарі телеканалу ABC.

Так, у Байдена запитали, чи вже застосовувалася українцями зброя американського виробництва в росії відтоді, як він дозволив її використання, обмеживши застосування районами біля Харківської області. Американський лідер не дав прямої відповіді, але ясно дав зрозуміти, що удари не будуть дозволені по москві і кремлю.

"Вони дозволені для використання поблизу кордону, коли вони використовуються по інший бік кордону для атаки конкретних цілей в Україні. Ми не дозволяємо наносити удари на 200 миль (322 км – ред.) углиб росії і не санкціонуємо удари по москві, по кремлю", – відповів Байден.

Також він відреагував на заяву російського диктатора володимира путіна, що постачання зброї для нанесення ударів по рф начебто є "прямою участю у війні".

"Я знаю його понад 40 років. Він турбує мене вже 40 років. Він не порядна людина. Він диктатор, і йому доводиться боротися за те, щоб утримати свою країну і водночас не припинити напад. Ми не говоримо про те, щоб дати їм зброю для нанесення ударів по москві і кремлю, для нанесення ударів прямо через кордон, де вони отримують значні обстріли зі звичайної зброї, яку використовують росіяни для того, щоб потрапити в Україну і вбивати українців", - заявив він.