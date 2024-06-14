Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Остін розповів, скільки Україні було виділено коштів країнами-учасницями "Рамштайну"

104

Країни-учасниці контактної групи у форматі "Рамштайн" виділили Україні понад 98 мільярдів доларів на безпекову допомогу і рухаються з фланговою швидкістю для надання Україні того, що вона гостро потребує, та це потрібно робити й надалі, треба продовжувати знаходити нові рішення, особливо для викликів ППО України.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на початку засідання у форматі "Рамштайн" у четвер, пише УНН.

"Я пишаюся тим, що ця контактна група з лютого 2022 року виділила Україні понад 98 мільярдів доларів на безпекову допомогу. І ця коаліція продовжує знаходити інноваційні та стійкі способи прискореного створення критично важливих можливостей для задоволення найнагальніших потреб України", - зазначив Остін.

"Минуло майже два місяці з того часу, як президент Байден підписав додатковий законопроект щодо національної безпеки. Сполучені Штати продовжують надавати терміново необхідну безпекову допомогу... З того часу, як доповнення стало законом, Сполучені Штати вже поставили десятки тисяч артилерійських снарядів, тисячі протитанкових мін, сотні РСЗВ та протитанкових засобів, а також більше спроможностей протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні відбити російські війська під Харковом", - сказав голова Пентагону.

Він зазначив, що Байден також оголосив про новий пакет допомоги, "який забезпечить Україну більшою кількістю засобів ППО, бронетехніки, протитанкових засобів, артилерійських систем і боєприпасів".

Він також виділив деякі з рішень інших країн. "Я вдячний Швеції за оголошення про свій найбільший пакет військової допомоги - приблизно на 1,23 мільярда доларів. До них входять два літаки повітряного спостереження та управління, які матимуть вирішальне значення для далекого повітряного спостереження України", - зазначив міністр оборони США.

"Я також вдячний приймаючій стороні в Бельгії, яка взяла на себе зобов'язання доставити Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року, а також додатково виділити військову допомогу на 1 мільярд доларів цього року", - зазначив він.

Остін також висловив подяку "за її нещодавню обіцянку збільшити кількість ракет ППО".

"І тому країни рухаються з фланговою швидкістю, щоб надати Україні можливості, яких вона так гостро потребує. І ми повинні це робити й надалі. Треба продовжувати знаходити нові рішення, особливо для викликів протиповітряної оборони України", - наголосив голова Пентагону.

"І ми продовжимо підтримувати довгострокову безпеку України. І ви можете бачити це у нових двосторонніх безпекових угодах України з Бельгією, Ісландією, Норвегією, Португалією, Іспанією та Швецією", - зазначив Остін.

Байден
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 14 июня 2024
Четверг, 13 июня 2024
Среда, 12 июня 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023