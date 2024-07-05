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Укренерго: Розповсюджені попередження про нібито "тотальний блекаут" і "зональні відключення" не відповідають дійсності

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Розповсюджені у соціальних мережах попередження про те, що нібито в Україні із завтрашнього дня буде "тотальний блекаут", і країна переходить на "зональні відключення" - не відповідають дійсності.

Про це повідомляє Укренерго.

"Обережно, нова брехня і фейк. Цього разу - вигадані твердження про «зональні» відключення світла, начебто різні міста будуть віднесені до різних зон і в них буде різна тривалість відключень. Це чергове ІПСО. Вигадка не має під собою жодних підстав, крім спроби отримати нових підписників на анонімні телеграм канали, на яких не буде правдивої інформації", - йдеться в повідомленні.

Інформацію щодо вимушених відключень електроенергії закликають брати лише з офіційних джерел: сторінки Укренерго, Міненерго таобленерго.

Укренерго, фейк
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