Меморандум з МВФ передбачає проведення пенсійної реформи та програму гарантованого мінімального доходу

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ допускає проведення пенсійної реформи, а також програму гарантованого мінімального доходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ.
"Ми плануємо розробити всеосяжну концептуальну основу для вдосконалення пенсійної системи та розглядаємо можливість запровадження другого рівня пенсійної схеми, коли будуть створені умови", - йдеться у Меморандумі.
Влада також підтверджує, що будь-які запропоновані поправки до законодавства, які дозволять збільшити пенсійні витрати, мають супроводжуватися середньостроковим аналізом бюджетної та боргової стійкості, а також чітким визначенням необхідних ресурсів у поправках до бюджету Пенсійного фонду України.
Влада також обіцяє утримуватися від:
Влада також працює над подальшим посиленням адресності та перевірки допомоги вразливим групам населення.
"За підтримки Світового банку, у тому числі за допомогою програмного кредиту, ми працюємо над законопроектом, який закріплює різні види соціальних виплат", - йдеться у документі.
Зокрема, вивчаються варіанти об'єднання різних програм соціальної допомоги в єдиний пакет з урахуванням індивідуальних потреб незалежно від статусу одержувача (наприклад, переселенець чи не переселенець).
"У цьому контексті ми також збільшили поріг доходу для участі у програмі гарантованого мінімального доходу на 10%", - йдеться у Меморандумі.
Оновлений Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.