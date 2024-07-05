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Меморандум з МВФ передбачає проведення пенсійної реформи та програму гарантованого мінімального доходу

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Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ допускає проведення пенсійної реформи, а також програму гарантованого мінімального доходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ.

"Ми плануємо розробити всеосяжну концептуальну основу для вдосконалення пенсійної системи та розглядаємо можливість запровадження другого рівня пенсійної схеми, коли будуть створені умови", - йдеться у Меморандумі.

Влада також підтверджує, що будь-які запропоновані поправки до законодавства, які дозволять збільшити пенсійні витрати, мають супроводжуватися середньостроковим аналізом бюджетної та боргової стійкості, а також чітким визначенням необхідних ресурсів у поправках до бюджету Пенсійного фонду України.

Влада також обіцяє утримуватися від:

  • запровадження нових спеціальних пенсій чи пільг;
  • змін, що призведуть до зниження встановленого законом пенсійного віку.

Влада також працює над подальшим посиленням адресності та перевірки допомоги вразливим групам населення.

"За підтримки Світового банку, у тому числі за допомогою програмного кредиту, ми працюємо над законопроектом, який закріплює різні види соціальних виплат", - йдеться у документі.

Зокрема, вивчаються варіанти об'єднання різних програм соціальної допомоги в єдиний пакет з урахуванням індивідуальних потреб незалежно від статусу одержувача (наприклад, переселенець чи не переселенець).

"У цьому контексті ми також збільшили поріг доходу для участі у програмі гарантованого мінімального доходу на 10%", - йдеться у Меморандумі.

Оновлений Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.

МВФ, ПФУ
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