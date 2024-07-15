МО України: Загалом оновили дані понад 4,1 млн військовозобов’язаних

Станом на 14 липня через застосунок Резерв+, ТЦК або ЦНАПи оновили дані 4 159 027 громадян України.
Як передає Укрінформ, про це Міністерство оборони повідомляє у Фейсбуці.
“За інформацією Ситуаційного центру Міноборони, за тиждень (з 8 по 14 липня) облікові дані через застосунок Резерв+, ТЦК або ЦНАП оновили ще 995 224 громадян”, - ідеться у повідомленні.
Загалом, відзначили в міністерстві, станом на 14 липня кількість оновлень сягнула понад 4 мільйони.
У Міноборони нагадують, що оновити дані можна, звернувшись у найближчий ТЦК або ЦНАП. Також це можна зробити, завантаживши застосунок Резерв+ в App Store чи Google Play та авторизувавшись через Bank ID.
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