Гончаренко: Рада погодила поновлення колишніх військових у званні

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який передбачає, що під час дії воєнного стану, офіцери, позбавлені військового звання у дисциплінарному порядку, поновлюються в колишньому військовому званні незалежно від штатної посади. Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка та картку законопроєкту №9316.
«Верховна Рада погодила поновлення колишніх військових у званні (№9316)», - повідомив Гончаренко.
Відповідно до законопроєкту, під час дії воєнного стану офіцери, позбавлені військового звання у дисциплінарному порядку, поновлюються в колишньому військовому званні незалежно від штатної посади, яку вони займають за умови позитивної атестації, наказами начальників у підпорядкування яких вони проходять діючу військову службу або прирівняних до них осіб і вище.
У разі відсутності такої посадової особи (внаслідок розформування, ліквідації органу військового управління тощо) наказ видається вищою посадовою особою, яка має право видавати накази по особовому складу.
«До поновлення офіцера в колишньому військовому званні та присвоєння йому чергового звання повторне позбавлення військового звання не допускається."Особа, поновлена у військовому званні, користується правами та пільгами, встановленими законодавством, відповідно до поновленого військового звання», - йдеться в законопроєкті.
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