Обама: Шанси Джо Байдена на другий термін в Овальному кабінеті значно скоротилися

44-й президент Сполучених Штатів Барак Обама вважає, що шанси Джо Байдена на другий термін в Овальному кабінеті значно скоротилися.
На думку колишнього глави Білого дому, Демократам слід серйозно переглянути кандидата від своєї партії.
Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на власні джерела.
Як повідомляє видання, Обама лише один раз особисто спілкувався з Байденом після дебатів з Дональдом Трампом, які пройшли не на користь представника від Демократів.
Водночас він кулуарно брав активну участь у розмовах про майбутню кампанію Байдена, приймаючи дзвінки від багатьох демократів, які висловлювали своє занепокоєння.
У деяких приватних бесідах, як зазначили в американському виданні, Обама повідомляв, що він стурбований результатами опитувань, що віддаляють від Байдена, спонсори відвертаються від нього, що електоральний шлях колишнього президента Дональда Трампа розширюється.
Представники самого Обами відмовилися від коментарів.
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