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У Генштабі не підтримують зміни в законодавстві, які могли б розв’язати колізію з мобілізацією чоловіків до 25 років

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Генеральний штаб ЗСУ не підтримує зміни в законодавстві, що теоретично мусили б розв’язали колізію з чоловіками до 25 років, що раніше мали статус "обмежено придатних" і були звільнені від строкової служби у мирний час.

Про це повідомило Головне управління комунікацій Генерального штабу Збройних сил України на запит видання Радіо Свобода.

Головне управління персоналу Генштабу передали для погодження кілька зареєстрованих у Верховній Раді України проєктів законів (11379, 11379-1, 11379-2), які стосувалися цих змін.

"Зважаючи на те, що положеннями законопроєктів передбачається розширення категорій громадян, які будуть мати право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації… зазначені законопроєкти не були підтримані", - йдеться в коментарі.

Там вважають, що частина громадян використовувала цей статус з метою ухилення від проходження військової служби в мирний час. На думку Генштабу, це знизить мобілізаційний ресурс війська.

У Генштабі зазначають, що діючим законодавством не передбачено взяття на облік призовників осіб з категорії військовозобов’язаних.

Нині особи до 25 років, що мали статус "обмежено придатних" (скасований 21 березня 2024) і звільнялися від строкової служби у мирний час, але залишалися обмежено придатними в воєнний час, перебувають на обліку військовозобов’язаних, і їх мобілізують.

В комітеті з національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради розглядаються законопроєкти, які покликані розв’язати колізію, що виникла після змін в мобілізаційному законодавстві.

Зокрема, пропонується осіб до 25 років, які раніше мали статус "обмежено придатних", були звільнені від проходження строкової служби і стоять на обліку військовозобов’язаних, прирівняти до призовників. І не мобілізувати до 25 років.

Генштаб
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