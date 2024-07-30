Хакери ГУР атакували центробанк рф

центральний банк російської федерації (банк росії), який фінансово забезпечує збройну агресію проти України, 29 липня став ціллю хакерів ГУР Міноборони, які вже майже тиждень здійснюють наймасштабнішу DDOS-атаку на російські фінансові установи.

Як пишуть Факти, про це повідомляє LIGA.net з посиланням на джерело у спецслужбах.

За його даними, з 11:00 за місцевим часом ресурси головного банку росії працюють або зі значними перебоями, аби взагалі недоступні.

У центробанку рф визнають факт кіберудару та зростання інтенсивності атаки хакерів.

Наразі також відомо, що росіяни не можуть скористатися онлайн-сервісами банку зеніт та газпромбанку.

Ускладнює ситуацію відсутність стабільних інтернету та зв’язку, оскільки найбільші провайдери телекомунікаційних послуг також зазнають систематичних кіберударів.

Йдеться зокрема про кібератаку на мтс – його користувачі не можуть повноцінно скористатися послугами вже третю добу.