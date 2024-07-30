Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Хакери ГУР атакували центробанк рф

98

центральний банк російської федерації (банк росії), який фінансово забезпечує збройну агресію проти України, 29 липня став ціллю хакерів ГУР Міноборони, які вже майже тиждень здійснюють наймасштабнішу DDOS-атаку на російські фінансові установи.

Як пишуть Факти, про це повідомляє LIGA.net з посиланням на джерело у спецслужбах.

За його даними, з 11:00 за місцевим часом ресурси головного банку росії працюють або зі значними перебоями, аби взагалі недоступні.

У центробанку рф визнають факт кіберудару та зростання інтенсивності атаки хакерів.

Наразі також відомо, що росіяни не можуть скористатися онлайн-сервісами банку зеніт та газпромбанку.

Ускладнює ситуацію відсутність стабільних інтернету та зв’язку, оскільки найбільші провайдери телекомунікаційних послуг також зазнають систематичних кіберударів.

Йдеться зокрема про кібератаку на мтс – його користувачі не можуть повноцінно скористатися послугами вже третю добу.

ГУР, Міноборони
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 30 июля 2024
Понедельник, 29 июля 2024
Воскресенье, 28 июля 2024
Суббота, 27 июля 2024
Пятница, 26 июля 2024
Вторник, 23 июля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Владимир Фесенко
Владимир Фесенко
политолог

Як вихід Байдена з гонки вплине на вибори в США та підтримку України

Вихід Джо Байдена з президентських перегонів це очікуване і правильне рішення, хоча воно і не гарантує Демократичній партії перемогу на виборах у листопаді. Але це рішення дає шанс поборотися за перемогу.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023