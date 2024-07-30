Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Байден пропонує обмежити імунітет для колишніх президентів країни

120

Президент США Джо Байден у понеділок, 29 липня, оголосив пропозиції реформи Верховного суду та поправок до Конституції, які, серед іншого, передбачають обмеження імунітету для колишніх лідерів держави.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому, пише "Європейська правда".

В адміністрації Байдена наголосили, що останні етичні скандали довкола Верховного суду порушують необхідність його реформування, аби "ніхто – ані президент, ані Верховний суд – не був над законом".

Там виклали три пропозиції, одна з яких передбачає внесення поправки до Конституції США про відсутність імунітету в колишнього президента "за злочини, скоєні під час перебування на посаді".

"Поправка під назвою "Ніхто не стоїть над законом" визначатиме, що Конституція не надає жодного імунітету від федерального кримінального обвинувачення, судового розгляду, засудження або покарання на підставі попереднього перебування на посаді президента", – йдеться в повідомленні.

Ще дві пропозиції стосуються обмеження строку повноважень суддів Верховного суду США 18 роками (нині такого обмеження немає) та створення зобов’язального механізму, за якого судді б дотримувались етичного кодексу (кодекс розробили минулого року, але санкцій за його порушення не передбачено).

Адміністрація Байдена висловила готовність до співпраці з Конгресом та американським народом для "запобігання зловживанню президентською владою, відновлення довіри до Верховного Суду і зміцнення гарантій демократії", зазначили в Білому домі.

Усі перелічені зміни неможливо затвердити без згоди Конгресу США, одну з палат якого контролює опозиційна Республіканська партія.

Їх опублікували після знакового рішення Верховного суду США на початку липня, який встановив, що експрезидент Дональд Трамп має певний рівень імунітету від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.

Це рішення поставило під сумнів інші кримінальні обвинувачення проти Трампа і зазнало критики як таке, що знімає запобіжники від зловживання владою майбутніми президентами США.

США, Байден
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 30 июля 2024
Понедельник, 29 июля 2024
Воскресенье, 28 июля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Владимир Фесенко
Владимир Фесенко
политолог

Як вихід Байдена з гонки вплине на вибори в США та підтримку України

Вихід Джо Байдена з президентських перегонів це очікуване і правильне рішення, хоча воно і не гарантує Демократичній партії перемогу на виборах у листопаді. Але це рішення дає шанс поборотися за перемогу.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023