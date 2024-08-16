ПФУ: В Україні зростає кількість пенсіонерів

Станом на 1 серпня 2024 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10,271 млн осіб, що на 26,2 тисяч більше, ніж місяць тому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).
За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів було у Дніпропетровській області 874,3 тисяч осіб. Крім того, у Києві 744,4 тисяч пенсіонерів, у Харківській області - 702,7 тисяч осіб, у Львівські області -666,3 тисяч, у Донецькій - 581,9 тисяч.
Через поточні рахунки в банках пенсії отримують 8,227 млн осіб. Інші 2,044 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".
Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв’язку або на банківський рахунок.
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