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Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України

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Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

"Завтра, коли народ України відзначатиме свій День Незалежності, нехай буде зрозуміло: коли почалася безглузда війна росії, Україна була вільною країною. Сьогодні вона все ще залишається вільною країною. І війна закінчиться, коли Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною країною", - заявив Байден.

За його словами, він мав сьогодні розмову з президентом Володимиром Зеленським. Він також оголосив про те, що США нададуть Україні новий пакет військової допомоги, який включає:

  • ракети протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури України;
  • обладнання для боротьби з безпілотниками і протитанкові ракети для захисту від еволюціонуючої тактики росії на полі бою;
  • боєприпаси для солдатів на передовій і мобільні ракетні комплекси, які їх захищають.

Зазначимо, що перед цим видання Associated Press розповідало, що може увійти до нового пакета допомоги. За інформацією журналістів, йдеться про:

  • боєприпаси до реактивних систем HIMARS;
  • ракети для систем протиповітряної оборони;
  • протитанкові ракети Javelin та ряд інших протитанкових ракет;
  • системи й обладнання для боротьби з безпілотниками та радіоелектронної боротьби;
  • 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
  • транспортні засоби та інше обладнання.

Пакет надано в рамках повноважень президента США щодо вилучення зброї, боєприпасів та техніки з американських військових складів для задоволення короткострокових потреб українських Сил оборони. Це означає, що її візьмуть зі складів Пентагону і зможуть доставити в Україну значно швидше.

Байден
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Як вихід Байдена з гонки вплине на вибори в США та підтримку України

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