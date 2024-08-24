Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

"Завтра, коли народ України відзначатиме свій День Незалежності, нехай буде зрозуміло: коли почалася безглузда війна росії, Україна була вільною країною. Сьогодні вона все ще залишається вільною країною. І війна закінчиться, коли Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною країною", - заявив Байден.

За його словами, він мав сьогодні розмову з президентом Володимиром Зеленським. Він також оголосив про те, що США нададуть Україні новий пакет військової допомоги, який включає:

ракети протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури України;

обладнання для боротьби з безпілотниками і протитанкові ракети для захисту від еволюціонуючої тактики росії на полі бою;

боєприпаси для солдатів на передовій і мобільні ракетні комплекси, які їх захищають.

Зазначимо, що перед цим видання Associated Press розповідало, що може увійти до нового пакета допомоги. За інформацією журналістів, йдеться про:

боєприпаси до реактивних систем HIMARS;

ракети для систем протиповітряної оборони;

протитанкові ракети Javelin та ряд інших протитанкових ракет;

системи й обладнання для боротьби з безпілотниками та радіоелектронної боротьби;

155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;

транспортні засоби та інше обладнання.

Пакет надано в рамках повноважень президента США щодо вилучення зброї, боєприпасів та техніки з американських військових складів для задоволення короткострокових потреб українських Сил оборони. Це означає, що її візьмуть зі складів Пентагону і зможуть доставити в Україну значно швидше.