Байден розповів, чим закінчиться війна в Україні

Президент США Джо Байден висловив упевненість у тому, що боротьба проти російської агресії закінчиться тим, що Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною країною. Відповідну заяву він розмістив у соцмережі X, у День Незалежності України, 24 серпня.

"Сьогодні, коли народ України відзначає День незалежності, давайте прояснимо: Коли почалася безглузда війна росії, Україна була вільною країною. Сьогодні це все ще вільна країна. І війна закінчиться тим, що Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною країною", - наголосив Байден.